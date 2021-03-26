Вийшов з дому та не повернувся. Розшукується 30-річний Штогун Сергій

Працівники Кременецького районного відділу поліції розшукують мешканця села Горинка Кременецького району Штогуна Сергія Анатолійовича, 1990 року народження.

24 березня близько 8 години ранку чоловік вийшов з дому та не повернувся.

Був одягнений в темно-сині джинси, чорний пуховик та чорні шкіряні черевики.

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