18:03 | 26.03.2021
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Вийшов з дому та не повернувся. Розшукується 30-річний Штогун Сергій

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Працівники Кременецького районного відділу поліції розшукують мешканця села Горинка Кременецького району Штогуна Сергія Анатолійовича, 1990 року народження.

24 березня близько 8 години ранку чоловік вийшов з дому та не повернувся. 

 

Був одягнений в темно-сині джинси, чорний пуховик та чорні шкіряні черевики. 

 

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