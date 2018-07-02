Хто завдавав шкоди «Дністровському каньйону»

Законність влаштування забору води з річки Дністер та водопроводу на землях НПП «Дністровський каньйон» перевірено 21 червня ц.р. Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області. Позапланову перевірку проведеною за зверненням керівництва національного парку.

Обстеженням зафіксовано влаштування місця забору води із річки Дністер, водопроводу (гнучкого брезентового шланга), під’їзду до забору води та тимчасової споруди. Усі роботи здійснено на території національного природного парку без його погодження, що є порушенням природоохоронного законодавства. На час перевірки жодних допоміжних пристроїв для забору води не виявлено. Забір води не здійснювався.

Як з’ясувалося, на влаштування водозабору ПП «Науково-виробниче агропромислове підприємство «ЕЛЬ ГАУЧО» отримано дозвіл на спеціальне водокористування, виданий сектором Державного агенства водних ресурсів України у Тернопільській області на термін дії до 2023 року та розрахунок режиму зрошення посівів для потреб підприємства на площі 147 га на території Іване-Золотівської сільської ради Заліщицького району. Проте, без погодження з національним парком такі роботи проводити заборонено.

25.06.2018р. на керівника згаданого приватного підприємства складено протокол про адмінправопорушення за ст. 91 КУпАП, який направлено на розгляд суду. Також за самовільне влаштування тимчасової споруди та зняття родючого шару ґрунту розраховано збитки на суму 790 грн.

Іване-Золотівському сільському голові видано припис вжити заходів для демонтажу прокладеного водопроводу та тимчасової споруди. Станом на 25.06.2018 р. Інспекцію проінформовано про ліквідацію виявлених порушень.

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