Які місця в Тернополі найчастіше відвідує соліст гурту ТНМК Олександр Фоззі (Фото)

Як відомо, вчора у Тернопільському драмтеатрі відбувся концерт гурту Танок На Майдані Конго. Соліст ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко, прогулючись нашим містом, передусім зробив селфі на тлі пам’ятної дошки покійному тележурналісту Ігорю Пелиху і зауважив, що та не працює.

Тернопіль, традиційний чекін біля дошки Пелиха, – написав на своїй сторінці в Фейсбуці співак. — Вона ціла – це плюс. Інтерактив не лабає – це мінус. А ресторація її ще й ялинкою прикрила. Сподіваюся, тимчасово.

Нагадаємо, у 2011 році в центрі Тернополя відкрили пам’ятну дошку на честь Ігоря Пелиха. Подію приурочили до другої річниці з часу трагічної загибелі відомого телеведучого – загинув 8 травня 2009 року внаслідок дорожньо-транспортної аварії у Києві. Дошку встановили на кошти рідних і близьких. Розміщена вона на стіні будівлі на розі вулиць Тараса Шевченка й Олени Кульчицької. Пам’ятник стилізований під телевізор з сенсорним екраном, на якому перехожі можуть побачити напис: «У цьому будинку у 1996-1997 роках на станції «Радіо Тернопіль» працював, жив, їв, спав, дотепно гомонів, весело гудів і вар’ював Ігор Пелих. Саме тут він гартував свій творчий дух, аби стати знаним на всю Вкраїну телевізійним ведучим і продюсером…».