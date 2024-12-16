За «ковзанку» на Тарнавського відповідальний Василь Лило, – міська рада

Жителі Тернополя скаржаться на «ковзанку», яка з’явилася біля новобудов на перехресті провулку та вулиці Тарнавського. На цій ділянці ще триває будівництво інших будинків, деякі з них ще не заселені.

Зазначену дорогу та інші проїзди на даній ділянці має обслуговувати забудовник – ТОВ «Тернопільбуд», тел. 0673504878, керівник – Лило Василь Йосипович. А там, де створені ОСББ на даному провулку – голови правлінь ОСББ.

Нагадуємо, що відповідальність за прибирання дворів та міжквартальних проїздів відповідають ЖЕКи та ОСББ, або балансоутримувачі доріг, у даному випадку – забудовник даного мікрорайону. Щоб дізнатися, хто саме відповідає за прибирання вашого певної ділянки, можна скористатися Інтерактивною картою відповідальності за прибирання, яка доступна онлайн.

Закликаємо мешканців повідомляти про неналежне прибирання снігу. Фото з адресами можна надсилати управлінню муніципальної інспекції на Viber +380 067 447 3278. За недотримання правил зимового прибирання винних буде притягнуто до адмінвідповідальності.