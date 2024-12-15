Графік відключень світла 16 грудня на Тернопільщині
💡 У понеділок, 16 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
❗Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК «Укренерго» щодо порядку застосування черг. Відтепер діятиме 12 підчерг вимкнень.
➡️07:00-10:30 5.1 підчерга
➡️07:00-10:30 5.2 підчерга
➡️08:00-10:30 6.1 підчерга
➡️08:00-10:30 6.2 підчерга
➡️10:30-14:00 1.1 підчерга
➡️10:30-14:00 1.2 підчерга
➡️10:30-12:00 2.1 підчерга
➡️10:30-14:00 2.2 підчерга
➡️14:00-17:30 3.1 підчерга
➡️14:00-17:30 3.2 підчерга
➡️14:00-17:30 4.2 підчерга
➡️15:00-17:00 4.1 підчерга
➡️17:30-19:00 5.1 підчерга
➡️17:30-19:00 5.2 підчерга
➡️17:30-20:00 6.2 підчерга
➡️19:00-20:00 6.1 підчерга
ℹОскільки процес формування підчерг триває, наразі споживачам необхідно орієнтуватися на групи (черги).
👉Слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті
АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” у розділі “Графік погодинних вимкнень”або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71
🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!