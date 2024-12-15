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Графік відключень світла 16 грудня на Тернопільщині

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💡 У понеділок, 16 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

❗Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК «Укренерго» щодо порядку застосування черг. Відтепер діятиме 12 підчерг вимкнень.

➡️07:00-10:30 5.1 підчерга

➡️07:00-10:30 5.2 підчерга

➡️08:00-10:30 6.1 підчерга

➡️08:00-10:30 6.2 підчерга

➡️10:30-14:00 1.1 підчерга

➡️10:30-14:00 1.2 підчерга

➡️10:30-12:00 2.1 підчерга

➡️10:30-14:00 2.2 підчерга

➡️14:00-17:30 3.1 підчерга

➡️14:00-17:30 3.2 підчерга

➡️14:00-17:30 4.2 підчерга

➡️15:00-17:00 4.1 підчерга

➡️17:30-19:00 5.1 підчерга

➡️17:30-19:00 5.2 підчерга

➡️17:30-20:00 6.2 підчерга

➡️19:00-20:00 6.1 підчерга

ℹОскільки процес формування підчерг триває, наразі споживачам необхідно орієнтуватися на групи (черги).

👉Слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті 

АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО” у розділі “Графік погодинних вимкнень”або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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