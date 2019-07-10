Прямокутна досконалість тернопільських дверей

Нині про дверні тахлі. Про ті, котрі виготовлені у формі квадратів (прямокутників) і мають форму чотиригранних пірамід.

Може здатись, що вони нудніші за ті, котрі, котрі прикрашені орнаментом, але це не так. Чи, принаймні, не зовсім. Адже ці, хоч і прості, мають свої принади.

Ось придивіться бодай до того, з якою ретельністю вони виготовлені. Та й кожна тахля це не просто собі автономний елемент, а фрагмент, що працює на цілісний задум архітектора.

Анна Золотнюк.