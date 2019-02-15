За перший тиждень роботи соціального таксі у Байковецькій ОТГ відбулися 23 поїздки

28 січня соціальне таксі, придбане Міністерством соціальної політики України, в’їхало на територію сільської ради. Байковецька громада одна з перших у державі отримала вкрай необхідний транспортний засіб.

Це спеціально обладнане авто для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями, котрі не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, візків тощо. Відтепер мешканці громади з особливими потребами зможуть безкоштовно скористатися ним для перевезення у медичні заклади, адміністративні будівлі, а також для поїздок на різноманітні заходи.

Інтенсивно “Соціальне таксі” у Байковецькій ОТГ працює вже тиждень. За цей період здійснено 23 поїздки, зареєстровано 12 заяв від жителів громади на користування цієютранспортною послугою. Довезення до медичних та реабілітаційних установ допомогли 6 особам зекономити такі необхідні кошти для підтримки життєдіяльності.

Для замовлення соціального таксі звертайтеся в Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.

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