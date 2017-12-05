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Соціальний гардероб. Переселенка з Луганська започаткувала унікальний проект у Тернополі (відео)

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Люди, яки потребують одяну та взуття, від сьогодні зможуть його просто взяти.  Аби вибрати собі щось із соціального гардеробу бажаючі повинні лише надати копії паспорту і посвідчення про статус. Отримати обновку в соціальному гардеробмі «Одежина» можуть люди, які опинилися у важкому матеріальному становищі – малозабезпечені, багатодітні родини, люди з інвалідністю, сироти та їх опікуни, переселенці з тимчасово окупованих територій і постраждалі від бойових дій на Сході України, а також пенсіонери і інші незахищені категорії громадян, – пише Овід.

 Зорганізувала проект переселенка з окупованого Луганська Яна Шкуратова разом із друзями. Втілити задум у життя допомогли волонтерські та благодійні організації. Працюватиме «Одежина» за принципом взаємодопомоги. Організатори очікують що до соціального гардеробу ітимуть не лише потребуючі громадяни, а й ті хто хоче зробити пожертву. Тернополян запрошують приносити сюди речі, які вже їм не потрібні і можуть згодитися іншим. То ж якщо Ви знайдете у шафі малі, великі чи просто зайві речі то сміло несіть їх сюди.

 Адреса: м. Тернопіль, вул. 15Квітня 3, графік роботи пн-пт з 10:00 до 18:00.

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