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Тернопільщина 

На Тернопільщині освятили новозбудований храм

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У Тернопільській області освятили новозбудований храм.

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк завітав на парафію УГКЦ святого рівноапостольного князя Володимира, що у селі Вимислівка, Козівського деканату (Тернопільщина).

Відбувся Чин освячення храму та престолу, а відтак – Архиєрейська Свята Літургія.

Співслужили кир Василію декан Козівський о. Роман Рокецький, о. Володимир Наконечний та адміністратор парафії о. Роман Денис.

Після завершення Літургії митрополит вручив подячні грамоти всім парафіянам-жертводавцям, які долучилися до справи побудови та благоустрою святині.

Відтак відбулося освячення води, а семінаристи потішили парафіян концертом духовної та патріотичної пісні.

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