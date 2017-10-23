Завтра в Тернопіль приїде головний хіпстер Кабміну

24 жовтня на Тернопільщині перебуватиме перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нєфьодов, якого в кулуарах називають головним хіпстером Кабінету міністрів України.

Як пише «Главком», Нєфьодов привертає до себе увагу не лише зовнішністю і стильним одягом. Нерідко доводилося чути, що він – чи не найефективніший реформатор постмайданної влади. 30-річним Нефьодов прийшов у державне управління з великого бізнесу. Колишній інвестбанкір, за його ж словами, зі зміною місця роботи дуже втратив у грошах. При цьому він патетично стверджує, що в Кабмін його привели не політичні амбіції, а бажання попрацювати на користь держави. Основний здобуток молодого чиновника – запуск системи державних закупівель ProZorro. Щоправда цю систему також критикують. Мовляв, прозорість проведення тендерів жодним чином не стала на заваді певним корупційним схемам.

За участі Максима Нєфьодова завтра в Тернопільській ОДА відбудеться захід щодо реалізації пілотного проекту стосовно організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro. Продажі у Тернопільській області. У рамках заходу також передбачено підписання декларації щодо приєднання Тернопільської області до Меморандуму з реалізації цього пілотного проекту.