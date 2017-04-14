Жінка викликала патрульних, бо її побив чоловік

Виклик про сімейну сварку надійшов патрульним поліцейським вночі 13 квітня. Прибувши на вулицю Злуки, інспектори виявили 37-річну заявницю.

«Чоловік не вперше на мене руку піднімає, але цього разу я не витримала і зателефонувала в поліцію», – розповіла патрульним заплакана жінка.

У неї були гематоми на обличчі. Патрульні запропонували їй викликати швидку, втім жінка категорично відмовилася. Чоловік був вдома, добряче напідпитку, але при інспекторах не дебоширив, а відразу погодився проїхати до відділку поліції. Очевидно було, що він добряче напідпитку, але від освідування навідріз відмовився.

Жінка написала заяву, справу передали слідчим.

До речі, від початку року патрульні виїжджали на 107 сімейних сварок.