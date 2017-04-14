Новини Тернополя 

Дістало! Тонни львівського сміття знову викинули на Тернопільщині

Maryana 20 Views Прокоментуй!

До Шумського відділення поліції надійшло повідомлення від керівників міської ради про те, що на недіючому комбікормовому заводі на хуторі Михайлівка виявлено 100-120 тонн сміття.

Виїхавши а місце події, поліцейські серед відходів знайшли чеки з львівських магазин, що вказує безпосередньо на походження сміття.

Оскільки територія недіючого заводу знаходиться за межами населеного пункту, то ніхто не бачив, яким чином і хто скинув відходи. Несанкціоноване сміттєзвалище виявили комунальні служби.

Нині представники міської ради та еклоги встановлюють вартість збитків, завданих громаді, а поліцейські встановлюють, хто ж привіз і скинув львівські відходи, аби притягнути до відповідальності.

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