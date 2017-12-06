«Укрзалізниця» до Нового року зробила подарунок для тернополян

«Укрзалізниця» крім раніше призначених 7 додаткових поїздів призначила ще два потяги з Києва до Тернополя та Запоріжжя на період новорічних свят.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Додатковий швидкісний поїзд №747/748 Київ-Тернопіль-Київ здійснить рейси з Києва 29 грудня та 1 січня о 17:24 і прибуде до Тернополя о 23:25. Поїзд буде робити зупинки на станціях Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Деражня, Хмельницький, Волочиськ. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя 26 грудня і 2 січня в 4:06 і прибуде до Києва о 09:58.

Додатковий швидкісний поїзд №736/735 Київ-Запоріжжя-Київ здійснить рейси з Києва 30 грудня та 2 січня о 14:49 і прибуде в Запоріжжя о 21:57. Поїзд буде робити зупинки на станціях ім. Шевченко, Знам’янка-Пасажирська, Олександрія, П’ятихатки-Пасажирська, Кам’янське, Дніпро-Головна. У зворотному напрямку поїзд відправляється із Запоріжжя о 22:58 і прибуде до Києва о 06:10.

№ 191/192 Київ – Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня і 2, 5,6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5,7 січня). № 197/198 Київ – Ковель (з Києва 29, 31 грудня і 5,6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5,7 с.чня). 177/177 Київ – Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 і 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня). 223/224 Київ – Одеса (з Києва 30 і 31 грудня. З Одеси 30 грудня та 1 січня). 179/179 Київ – Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня). 63/64 Дніпро – Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня і 2, 4,6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня і 3, 5,7 січня). 258/258 Одеса-Львів (з Одеси 22-30 грудня і в 1-5,7 січня. Зі Львова 23-31, 2-6 січня).