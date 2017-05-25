Житель Тернопільщини обікрав колишню дівчину

1200 гривень зникло з гаманця 34-річної жительки Харківщини. Жінка звернулась за допомогою до правоохоронців Монастириського відділення поліції.

Як розповіла жінка, сама вона родом з Харківської області. Приїхала погостити до свого колишнього хлопця, з яким досі підтримує дружні стосунки. Одного вечора потерпіла виявила, що з її гаманця зникли кошти. За допомогою одразу звернулась до поліцейських.

Правоохоронці встановили, що протиправне вчинив знайомий дівчини. Чоловік 1978 року народження скористався відсутністю гості в помешканні. Про кошти підозрюваний знав, оскільки попередньо помітив, як жінка розраховувалась за покупки в крамниці.

Чоловік вже попадав в поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.