Новини Тернополя 

На Тернопільщині планують збудувати новий пішохідний міст через Серет

Irena 0 View Прокоментуй!

 планах на наступний рік у Чортківської міської ради є будівництво нового пішохідного мосту через річку Серет, що сполучатиме так званий Червоний берег і весь мікрорайон Калічівка із парком культури та відпочинку ім. І.Франка.

Тож сьогодні, 5 серпня, відбулась зустріч Чортківського міського голови Володимира Шматька, депутата міської ради Віталія Ціхоцького, жителів вищезгаданого мікрорайону із проектантами.

Наразі вирішено провести топографічну зйомку русла Серету в межах одного кілометра, аби дослідити, де краще та надійніше починати зведення нового мосту. Маючи результати топографічної зйомки та геологічних робіт, розроблятиметься проектно-кошторисна документація на будівництво пішохідного мосту. Проектанти зобов’язались, проаналізувавши результати топографії та геології, представити три проекти будівництва.

Світлина від Чортківська міська рада.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *