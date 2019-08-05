На Тернопільщині планують збудувати новий пішохідний міст через Серет
планах на наступний рік у Чортківської міської ради є будівництво нового пішохідного мосту через річку Серет, що сполучатиме так званий Червоний берег і весь мікрорайон Калічівка із парком культури та відпочинку ім. І.Франка.
Тож сьогодні, 5 серпня, відбулась зустріч Чортківського міського голови Володимира Шматька, депутата міської ради Віталія Ціхоцького, жителів вищезгаданого мікрорайону із проектантами.
Наразі вирішено провести топографічну зйомку русла Серету в межах одного кілометра, аби дослідити, де краще та надійніше починати зведення нового мосту. Маючи результати топографічної зйомки та геологічних робіт, розроблятиметься проектно-кошторисна документація на будівництво пішохідного мосту. Проектанти зобов’язались, проаналізувавши результати топографії та геології, представити три проекти будівництва.