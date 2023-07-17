Жителі Тернопільщини намагалися відкупитися від правоохоронців

Працівники поліції задокументували два факти пропозиції дати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище. Аби уникнути адміністративної відповідальності жителі районів, пропонували гроші.

Одна з подій трапилася в Тернопільському районі. Під час патрулювання місцевості, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення ПДР. За кермом транспортного засобу перебував 53-річний чоловік. У ході спілкування з водієм правоохоронці відчули різкий запах алкоголю, однак пройти огляд на стан сп’яніння кермувальник категорично відмовився. Натомість, щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар в розмірі 100 американських доларів. Спробу надати неправомірну вигоду зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

Аналогічний факт зареєстрували поліцейські Чортківського району. На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що житель краю керує автомобілем напідпитку.

У ході перевірки отриманої інформації, на одній із вулиць населеного пункту, правоохоронці виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування. За кермом авто перебував місцевий мешканець 1981 року народження. Він пройшов тест на вміст алкоголю в організмі. Алкотестер «Драгер» показав 2, 86 проміле. Краянин хотів уникнути відповідальності, тож одразу запропонував поліцейським 5000 гривень

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи, які документували дані факти.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 1 ст. 369 – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України.

Триває слідство.