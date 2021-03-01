У Тернопільському драмтеатрі оприлюднили березневий репертуар
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка запрошує переглянути вистави для дорослих та казки для дітей.
Початок казок у 13:00 год., а вечірніх вистав – о 19:00 год. Усі вистави проходять відповідно до карантинних вимог.
Графік вистав:
3.03 – музична комедія «Фараони» (О.Коломієць);
4.03 – музична комедія-жарт «Як наші діди парубкували» (В. Канівець);
6.03 – комедія 18+ «Естроген» (М. Смілянець);
7.03 – страшно смішна комедія «46 моментів щастя»(А. Крим);
8.03 – музична комедія «Сорочинський ярмарок» (В. Жила);
10.03 – драматична містерія «Тарас» (О. Мосійчук);
11.03 – чорна комедія «Одного разу в морзі» (Неда Неждана);
13.03 – комедія «Суто сімейна справа» (Р. Куні);
14.03 – комедія «Олена не прийшла додому» (О. Володарський);
17.03 – музична комедія «Сватання на Гончарівці» (Г. Квітка-Основ’яненко);
18.03 – чорна комедія «Одного разу в морзі» (Неда Неждана);
20.03 – музична комедія-жарт «Пошилися в дурні» (М. Кропивницький);
21.03 – комедія-притча «Вуйцьо з крилами» (О. Гаврош);
24.03 – комедія 18+ «Естроген» (М. Смілянець);
25.03 – комедія 18+ «Гормон кохання, або Тестостерон» (А. Сарамоновіч);
27.03 – лірична комедія «Любов без гриму» (О. Мілько);
28.03 – лірична комедія «Любов без гриму» (О. Мілько);
31.03 – лірична комедія «Любов без гриму» (О. Мілько).
Графік казок для дітей:
07.03 – музична казка «Рукавичка» (українська народна казка);
14.03 – музична казка «Троє поросят» (В. Жила);
21.03 – музична казка «Незвичайні пригоди відважних козаків» (О. Мосійчук).