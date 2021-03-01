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Афіша Тернополя 

У Тернопільському драмтеатрі оприлюднили березневий репертуар

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка запрошує переглянути вистави для дорослих та казки для дітей.

Початок казок у 13:00 год., а вечірніх вистав – о 19:00 год. Усі вистави проходять відповідно до карантинних вимог.

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Графік вистав: 

3.03 – музична комедія «Фараони» (О.Коломієць);

4.03 – музична комедія-жарт «Як наші діди парубкували» (В. Канівець);

6.03 – комедія 18+ «Естроген» (М. Смілянець);

7.03 – страшно смішна комедія «46 моментів щастя»(А. Крим);

8.03 – музична комедія «Сорочинський ярмарок» (В. Жила);

10.03 – драматична містерія «Тарас» (О. Мосійчук);

11.03 – чорна комедія «Одного разу в морзі» (Неда Неждана);

13.03 – комедія «Суто сімейна справа» (Р. Куні);

14.03 – комедія «Олена не прийшла додому» (О. Володарський);

17.03 – музична комедія «Сватання на Гончарівці» (Г. Квітка-Основ’яненко);

18.03 – чорна комедія «Одного разу в морзі» (Неда Неждана);

20.03 – музична комедія-жарт «Пошилися в дурні» (М. Кропивницький);

21.03 – комедія-притча «Вуйцьо з крилами» (О. Гаврош);

24.03 – комедія 18+ «Естроген» (М. Смілянець);

25.03 – комедія 18+ «Гормон кохання, або Тестостерон» (А. Сарамоновіч);

27.03 – лірична комедія «Любов без гриму» (О. Мілько);

28.03 – лірична комедія «Любов без гриму» (О. Мілько);

31.03 – лірична комедія «Любов без гриму» (О. Мілько).

 

Графік казок для дітей: 

07.03 – музична казка «Рукавичка» (українська народна казка);

14.03 – музична казка «Троє поросят» (В. Жила);

21.03 – музична казка «Незвичайні пригоди відважних козаків» (О. Мосійчук).

 

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