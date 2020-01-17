Науковці Тернопільського університету стали лауреатами Державної премії України

Науковцям Тернопільського національного технічного університету присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2019 року. Це — завідувач кафедри програмної інженерії д.ф.-м.н., професора Петрик Михайло Романович (за роботу «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень») та професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій д.т.н., професора Стухляк Петро Данилович (за роботу «Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів»).

Відповідний указ №4/2020 опубліковано на сайті глави держави: www.president.gov.ua/documents/42020-31741