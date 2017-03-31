Новини Тернополя 

Знову у центрі “земельного скандалу” на Тернопільщині навчальний заклад

Maryana Прокоментуй!

Господарським судом Тернопільської області задоволено 2 позови Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави щодо визнання недійсним договорів про спільну діяльність та повернення державному навчальному закладу «Скалатський професійний ліцей» земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 48,7 га вартістю майже півтора мільйона гривень.

Встановлено, що на переданих навчальному закладу земельних ділянках, приватна агрофірма вирощує сільськогосподарські культури, а угоди про використання цієї землі, всупереч вимог законодавства, не погоджені із органом управління ліцеєм – Міністерством освіти і науки України.

Прокуратурою вживаються заходи до виконання рішень суду та належного використання земель професійного ліцею для дослідницьких цілей та у навчально-виховному процесі, а відтак, забезпечення прав учнів, які навчаються у державному закладі.

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