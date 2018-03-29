Реакція на автопригоду з боку водія-винуватця: зразок порядного вчинку серед тернополян

Тернополянин Іван Сороколіт розповів у соцмережах про показовий випадок порядності, який з ним трапився через автопригоду.

“Попав у пригоду, коли тобі пошкодили автомобіль, ти витрачаєш на то час, але нервів чи злості в результаті немає.

Вчора вдень повертався до свого припаркованого автомобіля, до котрого поспішав, бо спізнювався на зустріч. Біля авто мене перепинив молодий чоловік зі словами “Ой, добре, що я вас застав. Я випадково зачіпив ваше авто і трішки його пошкодив. Я вже залишив на лобовому склі вам записку з моїм мобільним щоб ви могли мене знайти. Я зараз поспішаю, чи могли би ми трохи пізніше зізвонитись і я б хотів компенсувати завдані збитки”.

Після короткої розмови я дав чоловіку на ім’я Павло номер свого телефону і ми роз’їхались.

Сьогодні Павло сам зателефонував і попросив про зустріч у його знайомого фахівця по ремонту. Оцінивши завдані збитки (невеликі), Павло їх компенсував.

Зізнаюсь, якщо б чоловік не залишив записки чи мене не дочекався, то я б ще кілька днів міг не помітити пошкодження.

Європейцями нас роблять не угоди про асоціації і навіть вступ в Євросоюз, а наші вчинки”.