Подвійний теракт у Бучі: виконавця затримано, триває пошук спільників

У Бучі правоохоронці затримали виконавця ранкового подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, о 5:34 надійшло повідомлення про перший вибух. Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку — під лавкою біля багатоповерхівки. Внаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено фасад будівлі та газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.

Під час роботи екстрених служб та правоохоронців, близько 7:35, стався другий вибух. За попередньою інформацією, пристрій також був закладений поруч і підірваний дистанційно.

У межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця — громадянина України 2004 року народження. Правоохоронці також мають інформацію про інших осіб, причетних до злочину, і вживають заходів для їх встановлення та затримання.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт). До розкриття злочину залучені Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора та Національна поліція України.

Правоохоронці зазначають, що подібні випадки не є поодинокими. Останніми місяцями аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися в різних містах України. Для них характерні використання саморобних вибухових пристроїв, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців.

За оцінкою органів прокуратури, йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни.

Правоохоронці наголошують: робота триває, і всі причетні до організації та виконання теракту будуть притягнуті до відповідальності.