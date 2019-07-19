Ганна Гопко закликала тернополян голосувати за Івана Сороколіта

Відома в Україні та за її межами політикиня Ганна Гопко закликала тернополян голосувати на дострокових виборах до Верховної ради за Івана Сороколіта!

Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережах.

«Хочу публічно підтримати кандидата від партії “Сила Людей” Івана Сороколіта. Іван та команда «Сили Людей» у Тернополі – один з достойних прикладів відстоювання інтересів громади та держави, побудови політичних команд знизу догори. Голосуйте за Івана Сороколіта!»,- закликає Гання Гопко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, що Ганна Гопко – відома українська громадська діячка і журналістка, народна депутатка України VIII скликання. Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Координаторка Коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну», співзасновниця регіонального центру громадянського представництва «Життя», координаторка з адвокації в Україні міжнародної громадської організації «Кампанії за майбутнє дітей без куріння».