«Не допустити реваншу проросійських сил та не зійти з обраного вектору розвитку на засадах європейських цінностей, зберігши при цьому свою національну ідентичність – завдання для всіх українців. Ми повинні стояти на своєму у питаннях державних кордонів, мови та церкви», – на цьому наголошує кандидат у народні депутати України в ОВО № 163 (м. Тернопіль) Степан Барна.

«21 липня – це рубіж, який визначить, що насправді обрала українська нація. Це іспит на зрілість нашого суспільства. Можна піддатися модним віянням, можна експериментувати, але треба чітко усвідомлювати, чим обернеться такий «експеримент». Проросійські сили з дня у день дихають вільніше. Вони ведуть свою риторику, співзвучну із Кремлем. Багато партій запропонували виборцю так звані «нові обличчя», але чи зможуть вони дати справжню відсіч Кремлю?!»

Як наголошує Степан Барна, якщо до парламенту зайде непроукраїнська більшість, то це реальна загроза втратити Державність як таку. Тому слід бути пильними і не дозволити кремлівським підлабузникам панувати над нами.

– У час боротьби – як за кордони України, так і за ідеологію, потрібні досвідчені, поміркована та рішуча команда. Команда, яка має не романтичні ідеї, а чіткий план розвитку країни. Команда, яка захистить Україну від проросійського реваншу, збереже українські цінності, зміцнить фундамент нашої державності, продовжить демократичний поступ України. Ми – молода перспективна країна, яка має рухатися лише вперед та здобувати нові перемоги, – зазначає Степан Барна.