Петро Гурняк – довірена особа кандидата у народні депутати Івана Сороколіта

«Якби Віктор був живий, то б сам став довіреною особою Івана Сороколіта. Іван допомагав сину постійно, як і він Івану. Вони співпрацювали, а згодом у них сформувалася справжня, міцна, тверда дружба», – розповідає Петро Гурняк, батько українського фотокореспондента, бійця 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», пластуна Віктора Гурняка.

Віктор загинув, боронячи Україну в російсько-українській війні. Петро Гурняк ж продовжив справу сина, став волонтером і досі допомагає нашим військовим. На час дострокових виборів вирішив підтримати Івана Сороколіта.

«У команді «Сила Людей» вцілому багато молодих перспективним людей. Це дуже добре! Коли Іван Сороколіт запропонував стати його довіреною особою, то без вагань погодився», – продовжує Петро Гурняк. Чоловік каже, що дехто йде до Верховної Ради, бо має ціль закріпити своє багатство. Це, на думку пана Петра, не про Івана.

«Іван Леонідович давно вів боротьбу проти несправедливості. Не дарма люди двічі йому повірили, під міську раду приходили підтримати. Він живе спільним майбутнім. Я б не пішов довіреною особою до того політика, за якого було б соромно. В першу чергу мені перед тими людьми, яким допомагав на фронті. За чотири з половиною роки війни як волонтер відправив сотні тон медичної перев’язки, обладнання тощо, яке надавали зі Словаччини нам волонтери. Та якби ви сказали мені, щоб дав бинт, то я б вдома його не знайду. Пішов би в аптеку купувати. Такий же Іван Сороколіт. Він не женеться за власним збагаченням, наживою. По-іншому мій Віктор би з ним так не здружився. Сподіваюся, що справлюся, не підведу і я», – підсумував Петро Гурняк.