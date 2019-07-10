Іван Ковалик дарує свій білборд будь-кому

Тернополяни мають шанс опублікувати на білборді що забажають! Таку нагоду їм дарує кандидат в народні депутати по Тернополю Іван Ковалик.

На своїй сторінці в соцмережі претендент в депутати Верховної Ради запропонував виборцям самостійно визначити, що буде опубліковано на білборді.

Додамо, цей білборд оплачений Іваном Коваликом на час виборчої кампанії. Але кандидат вирішив не розміщувати там свою політичну рекламу, а за допомогою незалежної програми обрати тему для борду серед тих, які запропонують дописувачі у Фейсбук.