Кандидат в народні депутати від Тернопільщини Анатолій Вихрущ назвав свої перші 12 ініціатив

Програма кандидата в народні депутати України Вихруща Анатолія Володимировича в одномандатному виборчому окрузі № 163 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

“Ейфорія, радість і піднесення початку дев’яностих змінилася часами економічного зубожіння. Подвиг народу з красномовною назвою «Майдан» завершився політичною деградацією лідерів, яким завжди щось заважало, то бракувало повноважень, то волі, то сили. Адже відповідальний лідер прагне не лише зробити добрі справи, але й передати правління гідному послідовнику.

Задовго до початку виборчих перегонів команда місцевих та немісцевих магнатиків розпочала активну інформаційну підготовку та фінансування різноманітних проектів. Дощ фальшивого благодійництва окропив збідованих людей.

Фальш у тому, що багаті вирішили повернути людям маленьку часточку вкрадених коштів у пайовиків, трудящих на їхніх фірмах, прибутки від банківських махінацій.

Фальш у тому, що благодійник ніколи не кричить про благодійництво, бо Біблія такий крик називає гріхом”.

Анатолій Вихрущ ініціюватиме:

1. Професійна армія. Захист національних інтересів українського народу. Ми титульна нація, це наша земля, це наша мова, це наша історія, тут живуть наші діти і внуки, тут могили наших батьків. Ініціюватиму законопроекти про кримінальну відповідальність за зраду національних інтересів.

2. Якісна діагностика здоров’я, матерів і дітей та належний медичний супровід. Статус державних службовців для лікарів. Кожні три роки Україна втрачає мільйон мешканців. Це ганебно. Дитяча смертність до одного року втричі вища, як у розвинутих країнах. Заборона лікувальних закладів для «еліти». Перед Богом всі рівні. Особлива увага до технічного забезпечення медичних закладів у районних центрах і селах.

3. Якісна і доступна дошкільна освіта. Захист інтересів працівників дошкільних установ. Захист інтересів вихователів дошкільних установ. Статус державних службовців для вчителів. Держава, яка не шанує своїх вчителів не має майбутнього. 4. Відродження позашкільної освіти, спортивних шкіл. Належний статус працівників позашкільних установ.

5. Всебічна підтримка закладів культури. Це фундамент українства.

6. Наш край має всі передумови для того, щоб стати перспективним і привабливим освітнім центром. Всебічна підтримка навчальних закладів, які прославили Україну. Перегляд змісту державних екзаменів, зокрема програми “Крок”. Розвиток інформаційної культури молоді. Доступність Інтернету.

7. Право молоді на перше робоче місце. Основний критерій ефективності влади це інвестиції, розвиток промисловості і закладів для переробки сільськогосподарської продукції. Україна не може бути сировинним придатком. 8. Належне транспортне сполучення. « Ямкуватість « доріг це характеристика не дороги, а влади.

9. Ніде в світі немає такого розриву між багатими, які бісяться з жиру, і знедоленими, які ледь виживають. Заробітна плата і пенсії повинні відповідати рівню сусідніх держав ( Польща ).

10. Екологічна безпека краю. Уряд , який не сприяє екологічній безпеці нікому не потрібний. Відповідальність магнатів за використання земельних ресурсів, державний контроль за сільським господарством.

11. Кримінальна відповідальність за недостатню якість продуктів харчування.