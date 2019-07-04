Степан Барна: «Тернопіль повинен стати інноваційним медичним центром»

Кандидат у народні депутати України від міста Тернополя Степан Барна зустрівся з колективом Тернопільської університетської лікарні.

Кандидат від партії «Європейська солідарність» по 163-му одномандатному окрузі – місто Тернопіль Степан Барна зустрівся з працівниками Тернопільської університетської лікарні.

На зустрічі йшлося про умови створення у Тернополі інноваційного медичного центру.

«Ті кроки, які робилися у цьому напрямку впродовж останніх років були важливі для нас усіх. Чимало змін відбулося і у вашій університетській лікарні. Моя своєрідна мрія – перетворити Тернопіль в інноваційний медичний центр. І я, як кандидат у народні депутати, не зраджу цих планів і буду у Верховній раді відстоювати інтереси наших людей», – зазначив кандидат.

Зазначимо, що Степан Барна розпочав втілювати цю ідею ще перебуваючи на посаді очільника області. Зокрема, завдяки його наполегливій позиції у цьому питанні, за час його каденції у Тернополі відкрили найпотужніший кардіоцентр у Західній Україні. Тут вже зроблено понад 100 операцій на відкритому серці. Також завершено довгобуд, який сьогодні успішно функціонує як перинатальний центр «Мати і дитина». Відкрито​центр політравми на базі університетської лікарні, який оснащено інноваційним обладнанням. Тернопіль може пишатися лабораторним корпусом на базі університетської лікарні, адже аналогів немає у Західній Україні. Це також був один із довгобудів, який завершили за каденції Степана Барни. Чимало об’єктів вдалося реконструювати. Йдеться зокрема про інфекційне відділення на базі Тернопільської міської дитячої, три відділення на базі обласного психоневрологічного диспансеру та онкогематологічне відділення дитячої обласної лікарні, яке ось-ось завершиться.

На прикладі конкретних справ бачимо, що Тернопіль має всі шанси стати осередком надання сучасних якісних медичних послуг у Західній Україні. Тому Степан Барна запевняє, що лобіюватиме це питання і надалі, зокрема у Верховній Раді.