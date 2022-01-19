Громада на Тернопільщині виставила на торги 45 гектарів землі

Білецька сільська рада оголосила про проведення 20 січня земельних торгів (у формі онлайн-аукціону) з продажу права оренди трьох земельних ділянок комунальної власності Білецької сільської ради загальною площею майже 45 гектарів.

Йдеться про земельні ділянки у селі Ігровиця. А саме:

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення, площею 15 га, кадастровий номер 6125283400:01:002:0077, за межами села Ігровиця, на території Білецької сільської ради, Тернопільського району. Стартова ціна продажу земельної ділянки становить 9 174,78 грн без ПДВ

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 15 га, кадастровий номер 6125283400:01:002:0076 за межами села Ігровиця, на території Білецької сільської ради, Тернопільського району. Стартова ціна продажу земельної ділянки становить 8 132,82 грн без ПДВ.

– земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 14,2347 га, кадастровий номер 6125283400:01:002:0075 за межами села Ігровиця, на території Білецької сільської ради, Тернопільського району. Стартова ціна продажу земельної ділянки становить 8 143,19 грн без ПДВ.



