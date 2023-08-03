Затримали водійку, яка зухвало порушуючи ПДР, намагалася втекти від патрульних

Учора, під час патрулювання на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, інспектори помітили автомобіль Geely, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські спробували зупинити автівку, та керманич, не виконавши вимоги про зупинку транспортного засобу, продовжив рух, створюючи аварійну небезпеку для інших учасників руху.

Патрульні розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника.

Під час спілкування з 31-річною водійкою, остання поводилась підозріло та агресивно, окрім того, жінка мала явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Поліцейські оглянули транспортний засіб та виявили в салоні автомобіля речовину білого кольору, схожу на наркотичну.

Патрульні затримали водійку та склали на неї протоколи за ч. 1 ст. 130, за ст. 122-2, за ч. 5 ст. 122, винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП та викликали на місце події слідчих для подальшого зʼясування всіх обставин.