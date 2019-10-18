Юрій Заблоцький з Тернопільщини переписується з королевою Великобританії

Родзинкою заходу щодо відзначення 150-річчя від дня народження Держсекретаря пошти і телеграфу, який увів кирилицю у пошту і телеграф Олександра Пісецького була виставка філателіста Юрія Заблоцького із с. Саджівки Гусятинського району. А це — понад 200 конвертів на тему Незалежності України.

Юрій Заблоцький з 2014 року є командиром роти вогневої підтримки п’ятого окремого батальйону Добровольчої Українського Корпусу “Правий сектор”.

– На війні я був 1820 днів, – розповів “Погляду” Юрій Заблоцький. – За цей час отримав орієнтовно 1500 листів, тобто майже по листу в день. Серед них є один особливий – від королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Одного разу з волонтерською допомогою нам привезли одяг, серед якого я впізнав форму поштарів Великої Британії. Відтак я написав листа до королеви, що вона добре дбає про своїх поштарів, їхні речі навіть добре служать у таких гарячих точках, як зараз схід моєї країни. У зворотному листі на батальйон надійшли слова вдячності.

Листа королеві Юрій писав англійською. Чоловік розповідає, що це не єдиний від неї.

— Отримував ще кілька листів від королеви раніше, але на своє ім’я, а тут прийшов лист на батальйон з усіма ригаліями! — сказав Ю. Заблоцький. — З точки зору політики це доволі неординарний крок. Видно, що і Велика Британія підтримує Україну.

У колекції Юрія Заблоцького є перші марки Незалежності, які випускала Канада для України. Цікавий лист, присвячений 20-ій річниці Незалежності, відправлений з Вінниці, дата у ньому зазначена – 44 серпня 2011 року, тобто навіть такі нісенітниці зустрічаються.

Загалом у колекції Юрія близько 10 тисяч конвертів.

— Коли у світі відбувається якась подія, пошти всіх країн випускають з цієї нагоди окремий штемпель, — каже військовий-філателіст. — Його використовують тільки один день і тільки на одному поштовому відділенні. Тож знайти людину, яка може в той день прийти на пошту і відправити мені лист доволі не просто, тому й цікаво.

Перші листи Юрій почав збирати на початку 2000-их, коли працював у фірмі інтернет-провайдера у Тернопільській області. На технічних форумах просив колег відправити листа. Так усе і почалося.

Ірина Гайсюль.

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