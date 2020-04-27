10:57 | 27.04.2020
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Вища освіта в Польщі або як отримати європейський диплом і величезний багаж знань

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Вища освіта в Польщі стала новим трендом для українців. Абітурієнти з усієї країни обирають польські ВНЗ, щоб отримати європейський диплом і влаштуватися на роботу за межами України. Це відмінний шанс стати громадянином Євросоюзу і професіоналом своєї справи. Університети Польщі завойовують все більше і більше української любові, тому що:

  • для вступу не потрібно ЗНО
  • ціни на освіту доступні, а також можна претендувати на безкоштовне навчання
  • всі університети надають проживання в гуртожитках, а ціни на оренду житла в Польщі досить приємні
  • студентам дозволено працювати
  • викладачі використовують сучасні методики викладання, а весь матеріал оновлюється з кожним роком
  • надається доступ до ботанічних садів, музеїв, лабораторій та бібліотек
  • після отримання диплома можна отримати 9 місяців легального перебування в Польщі, щоб знайти роботу

Хороший студент – самостійний студент

У польських університетах майже все базується на самоврядуванні. Немає ніяких студентських комітетів, перевірок старост і т.д. Ці всі речі залишилися в українських ВНЗ ще з часів радянського союзу. Кожен студент належить сам собі, що допомагає швидше розвиватися. Багато українців приїжджають на навчання вже в 17, відразу після школи. І самоврядування допомагає стати дорослою людиною. Все залежить тільки від студента і від його бажання вчитися.

На території університетів організовують безліч гуртків для саморозвитку, куди не змушують ходити. Але присутність заохочується. Є такі заняття, як волейбол, баскетбол, хор, стрільба, верхова їзда і ще багато інших. Студентам дається менше лекцій, але більше матеріалу для самостійної роботи. Хочеш знати більше – більше прочитаєш. А якщо більше прочитаєш, то отримати вищу оцінку і повагу викладача. Такий підхід допомагає швидше звикнути до самостійного життя і вирішити, чого ти хочеш від вищої освіти.

Як стати студентом в польському університеті?

Процес вступу абсолютно не складний, особливо, якщо звернутися за правильною допомогою. Slavic Languages Center (slavic-center.com.ua/uk/vishha-osvita-v-polshhi/) – компанія, яка відправляє абітурієнтів до Польщі з 2010 року. За приємну вартість ви отримуєте сертифіковану допомогу від подачі документів до поїздки на навчання. Фахівці допоможуть вам розібратися з усіма потрібними документами, отримати візу, обрати навчальний заклад. Такі маленькі кроки, але вони приведуть вас до правильного університету, який стане вашим великим кроком в майбутнє.

 

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