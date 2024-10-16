Триває реєстрація на участь у спортивних змаганнях “Ігри Ветеранів”

Цьогоріч вони проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями у місті Київ.

🔸Учасники “Ігор Ветеранів” змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.

🔸До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

💪 Кросфіт (регіональні етапи):

• 2 листопада – м. Кривий Ріг

• 9 листопада – м. Одеса

• 16 листопада – м. Івано-Франківськ

• 23 листопада – м. Житомир

💻 Кіберспорт (онлайн):

• 17 та 24 листопада – по всій Україні

Всеукраїнські фінали:

• 6-7 грудня (Кіберспорт) – м. Київ

• 8 грудня (Кросфіт) – м. Київ

❗️Реєстрація на участь у змаганнях – до 27 жовтня (включно) https://ee.kobotoolbox.org/x/RzJ0HpPS

ℹ Детальніше – на сайті Мінветеранів

https://mva.gov.ua/…/rozpochato-reestratsiu-na-uchast-u…

✍️ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Поділіться:









