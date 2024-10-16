Триває реєстрація на участь у спортивних змаганнях “Ігри Ветеранів”
Цьогоріч вони проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями у місті Київ.
🔸Учасники “Ігор Ветеранів” змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.
🔸До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.
💪 Кросфіт (регіональні етапи):
• 2 листопада – м. Кривий Ріг
• 9 листопада – м. Одеса
• 16 листопада – м. Івано-Франківськ
• 23 листопада – м. Житомир
💻 Кіберспорт (онлайн):
• 17 та 24 листопада – по всій Україні
Всеукраїнські фінали:
• 6-7 грудня (Кіберспорт) – м. Київ
• 8 грудня (Кросфіт) – м. Київ
❗️Реєстрація на участь у змаганнях – до 27 жовтня (включно) https://ee.kobotoolbox.org/x/RzJ0HpPS
ℹ Детальніше – на сайті Мінветеранів
https://mva.gov.ua/…/rozpochato-reestratsiu-na-uchast-u…
✍️ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.