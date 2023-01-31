Поки Воїни захищають Україну, тернопільська міська влада “пустилася берега”. Список депутатів

На сесії міської ради, яка відбулася 27 січня, депутати проголосували за завершальний етап знищення ще однієї зеленої зони. Зону зелених насаджень поряд зі стадіоном школи №23, разом з дитячим майданчиком і частиною прибудинкової території будинку на вул. Є.Коновальця, 20 планують забудувати багатоповерховим житловим будинком. Це ще одна зухвала та аморальна земельна «схема» влади міста. Отже, з однієї сторони стадіону на вже колишньому дитячому майданчику буде багатоповерхівка, а з іншої сторони замість стоянки, якою користується багато людей також буде висотка до 16 поверхів.



До слова, земельну ділянку між стадіоном і сусіднім будинком, яка ще донедавна була дитячим майданчик, жеківські працівники з роками занедбували, а 1,5 роки тому звідти демонтували всі дитячі гірки, пісочницю та лавочки. Очевидно, не випадково, бо історія з цією ділянкою доволі давня.



Дана земельна «схема» влади Тернополя реалізовувалась починаючи з 2018 року.





10 жовтня 2018 р.

Міський голова Сергій Надал і 23 депутати надають дозвіл на розробку проекту землеустрою площею 960 м.кв. (кадастровий номер 6110100000:06:001:0022) з БЕЗКОШТОВНОЇ передачі ділянки для будівництва приватного будинку громадянину Максим’яку Юрію Богдановичу.

Зазначимо, що це є порушенням, так як дана земельна ділянка, згідно діючого Генерального плану міста, не призначена для індивідуальної приватної забудови.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/23612.html



6 червня 2019 р.

Міський голова Сергій Надал і 30 депутатів затверджують БЕЗКОШТОВНУ передачу земельної ділянки площею 960 м.кв. (кадастровий номер 6110100000:06:001:0022) громадянину Максим’яку Ю.Б. для будівництва приватного будинку.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/30076.html



липень 2019 р. – червень 2020 р.

Змінюється власник ділянки. Максим’як Юрій Богданович продає або дарує безкоштовно отриману ділянку Дзюбі Сергію Анатолійовичу.



26 червня 2020 р.

32 депутати міської ради голосують за внесене з голосу міським головою Сергієм Надалом рішення (у порядку денному його не було), яким змінюють цільове призначення безкоштовно наданої земельної ділянки: з «будівництва приватного будинку» на «будівництво багатоквартирного будинку».

Це рішення відкриває можливість будувати багатоквартирний будинок на земельній ділянці із зеленими насадженнями. Хоча раніше ділянка слугувала дитячим майданчиком та прибудинковою територією.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/40557.html



27 січня 2023 року депутати остаточно узаконили забудову зеленої зони.



Список депутаті, які поставили фінальну крапку у цій брудній історії.





Повернути зелену зону і дитячий майданчик тепер буде ще складніше або взагалі неможливо.