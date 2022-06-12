На Тернопільщині через негоду затоплені будинки та знеструмлені населені пункти

11-12 червня сильні дощі, грози та шквальний вітер пронеслися півднем нашої області. Як наслідок підтоплено декілька будівель, знеструмлено населені пункти, пошкоджено газопостачання, і навіть загинули люди.

В с. Соколів Золотопотіцької ТГ Чортківського району, черговий караул МПК с. Золотий Потік здійснив відкачку води із житлового будинку, який був підтоплений внаслідок випадання інтенсивних дощових опадів.

В м. Чортків, рятувальники 6 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління відкачали воду із двох житлових будинків

Загалом в області через негоду було знеструмлено 16 населених пунктів та пошкоджено газопостачання у с.Порохова Чортківського району. На даний час електро та газопостачання відновлено.

У селі Ліщанці Бучацької ТГ через стихію загинуло троє людей. Внаслідок сильної зливи, потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль в якому перебували чоловік та двоє дівчаток підлітків.