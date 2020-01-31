Сім сіл навколо Тернополя хочуть об’єднатися у велику Південну громаду
Села Петриків, Велика Березовиця, Мишковичі, Миролюбівка, Велика Лука, Буцнів та Настасівська ОТГ висловили намір об’єднатися у велику Південну громаду. Про це повідомляє нардеп Іван Чайківський.
- Ані я, ані мої колеги не можемо зрозуміти логіки Острівського селищного голови та частини депутатів, які хочуть приєднати село Острів, яке географічно і економічно є невід’ємною частиною південної території, до Великогаївської ОТГ. Я був переконаний, що тих 5 років, які сільський голова Острова ігнорував створення громади, був певний економічний інтерес, тому що даний населений пункт є промисловою зоною, яка тривалий час забезпечувала розвитком та надходженнями її жителів. Тепер я бачу, що за даним рішенням, яке немає жодної логіки, стоять певні особисті інтереси. І я не можу зрозуміти, як пан голова бачить подальший розвиток Острова з Великогаївською громадою, адже про зручність і вигоду для жителів села в даному випадку, як виявляється, ніхто не думає, – каже нардеп.
Тепер рішення, де проходитиме кордон Південної ОТГ, має прийняти робоча група щодо формування перспективного плану територій громад області при Тернопільській ОДА.