Сім сіл навколо Тернополя хочуть об’єднатися у велику Південну громаду

тих 5 років, які сільський голова Острова ігнорував створення громади, був певний економічний інтерес, тому що даний населений пункт є промисловою зоною, яка тривалий час забезпечувала розвитком та надходженнями її жителів. Тепер я бачу, що за даним рішенням, яке немає жодної логіки, стоять певні особисті інтереси. І я не можу зрозуміти, як пан голова бачить подальший розвиток Острова з Великогаївською громадою, адже про зручність і вигоду для жителів села в даному випадку, як виявляється, ніхто не думає, – каже нардеп.