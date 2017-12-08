Голова Тернопільської обласної ради послав мамів… до суду

У Тернополі продовжують вирішувати питання з оплатою за дошкільні і позашкільні дитячі освітні заклади для дітей, які зареєстровані не в обласному центрі. Як ми уже повідомляли, з нового року оплата за садок для них становитиме 1215 гривень, якщо керівництво територіальної громади, де зареєстрована дитина, не укладе із Тернополем міжтранфертну угоду. Сьогодні батьки, діти яких зареєстровані в районах області, прийшли на сесію обласної ради.

Сім’я Наталі Хоменко виховує двох дітей. Вони з чоловіком офіційно працевлаштовані у Тернополі, проте зареєстровані у Лановецькому районі. Не почувши відповіді від міських і районних чиновників, які переклали відповідальність одне на одного, жінка прийшла в обласну раду.

– Я прийшла зі зверненням до депутатів обласної ради, сподіваючись на допомогу у вирішенні цього питання, щоб з нас, батьків, зняли цю ношу, тому що це взагалі неправомірно, я вважаю. І взагалі треба відмінити цю дискримінацію на міських та іногородніх, – розповідає пані Наталя.

Звернення від батьків із трибуни обласної ради зачитав активіст «Автомайдану» Павло Іванечко. У ньому, зокрема, йдеться:

«По факту міська рада цим рішенням намагалася врегулювати надання послуг людям з області, які проживають у Тернополі і користуються послугами міських бюджетних закладів. Вийшло те, що в закладах освіти і медицини з людей відверто вимагають гроші за послуги, які законами України, Конституцією України гарантовані як безкоштовні».

Перед початком сесії голова Тернопільської ОДА Степан Барна спілкувався з мамами, які прийшли шукати правди в обласних депутатів. Він запевнив, що фракція БПП у міській раді підтримає рішення про скасування окремих положень рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» від 24 лютого 2017 року. С.Барна також зазначив, що обласні освітні і медичні заклади надають тернополянам безкоштовні послуги і про це варто пам’ятати міському голові Тернополя С.Надалу. Очільник області обіцяв зробити все можливе, щоб люди не платили непідйомної суми.

Проте його побратим по партії голова обласної ради Віктор Овчарук, приймаючи звернення, зазначив:

– Я розумію, що нас хочуть втягнути в якісь політичні протистояння. Я вважаю, що це питання має розглядатися у судовому порядку, судова влада має дати відповідь: законні чи незаконні.

Звернення батьків в обласній раді обіцяли розглянути найближчим часом. Проте питання: хто ж платитиме за утримання нетернопільських дітей у міських садочках у 2018 році залишається відкритим.

Адріана Білецька