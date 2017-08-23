Як у Тернополі святковий настрій створили

День Державного Прапора України — державне свято України, присвячене одному з її державних символів — Прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня.

З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України комунальники прикрасили місто жовто-блакитними прапорами. Варто відмітити, що і тернопільські підприємці, а також пересічні жителі міста і представники різних установ також долучилися до вшанування українського стягу, прикрасивши свої заклади та домівки.

Нагадуємо, що урочиста церемонія освячення та підняття Прапора відбудеться 23 серпня о 10.00 год. на Театральному майдані Тернополя.

Цього ж дня заплановані покладання квітів пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Опісля, об 11.30 год., на Театральному майдані відбудуться Мілітарні виступи Національної Гвардії України.