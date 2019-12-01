Галявина казок у Тернополі (відео)

Колись жив у Тернополі лемко різб’яр, скульптор Іван Мердак, який подарував місту “Галявину казок”, а галявина поволі зникає…

Лемківський скульптор Іван Мердак Народився 26 листопада 1933 року на Лемківщині у с. Райське. У вікці 13 років був з родиною депортований в Україну, проживав у с. Королівка (Борщівськи район), з 1965 року жив та творив у Тернополі.



Про спадок майстра розкаже дівчинка Настя Степанова. Вибор теми зробила самостійно 🙂 .



Його скульптури близьки до серця кожної дитини, яка ходила гуляти у парк Топільче з 1985 року. Саме тоді рука майстра вирізьбила казкових героїв для “Галявини казок”. Курочка Ряба, дід та баба, гноми, Буратіно, вітязі, Червона шапочка і вовк та ідоли на Козацькому острівку.

ГО Культурно розпочинає “Операцію “Мердак””. Разом з художниками, скульпторами, громадськими активістами, журналістами, краєзнавцями ми будемо намагатись змінити цю ситуацію на краще!



В доробку майстра є багато робіт – скульптури, малюнки, оповідання, а у парку незаслужено забуті і просто коротають свій вік, руйнуються. Знищені часом та байдужісттю чотири з семи гномів, змій, Котигорошко, шість вітязів. А могли би бути початком знайомства з творчісттю майстра, який до 2002 року творив у Тернополі.



Відео знято під час творчих канікул у Тернопільській центральній дитячий бібліотеці разом з Надія Шамрик Надія Швець Оксана Ратушняк