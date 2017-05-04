“Тиск на депутатів через покарання тернополян – це дуже сумнівний інструмент “

Я неодноразово хвалив і, гадаю, буду хвалити Сергія Надала за різні його ініціативи та результати роботи.

До прикладу, аплодую стоячи за ініціативу та амбіцію встановити цьогоріч в усіх багатоквартирних будинках Індивідуальні теплові пункти! Це дійсно крута інвестиція в розвиток, а не на “проїдання”.

Але сьогодні буду трішки критикувати. Надіюсь, об’єктивно. І присмаку «особистісного конфлікту» тут не буде.

Отож, маємо ситуацію, коли після «генпланівської сесії» та інших «нехороших» голосувань депутатів, під час затвердження виконавчим комітетом міськради списку ремонтів дворів багатоквартирних будинків дещо, на мою думку, не випадково «випали» (грубе порушення!) кілька важливих для тернополян (і відповідно їх депутатів) адрес, серед котрих:

– Злуки, 31 (Округ Андрія Ткаченка («Громадянська позиція») та Романа Навроцького. Кошти були виділені в 2016-му році, але роботи не виконані. Будинок є у виборчій програмі міського голови на 2016-й рік.)

– Київська, 11 і 11а (Округ Михайла Сиротюка (ВО «Свобода»). Будинки є у виборчій програмі міського голови на 2016-й рік).

– Тарнавського, 22 (Округ Любомира Балука («Громадянська позиція»).

– Смакули, 1 (Округ Любомира Балука («Громадянська позиція»). Кошти були виділені в 2016-му році, але роботи не виконані).

– 15 квітня, 3б (Округ Володимира Турського. Гроші були виділені ще минулого року. І навіть розпочались роботи. Але були різко припинені з поясненням, що підрядник самовільно розпочав роботи. Двір станом на зараз розритий і в жахливому стані).

– Лук’яновича, 3 (Округ Івана Сороколіта. Це гуртожиток. Але люди зважились на утворення ОСББ і почали самостійно господарювати. Як винагороду намагався їм допомогти впорядкувати частину зруйнованої прибудинкової території).

– Макаренка, 8 (Округ Романа Торожнюка (ВО «Свобода». Один з основних дворів, за котрі він бореться від коли став депутатом).

– Бережанська, 7 (Округ Романа Торожнюка (ВО «Свобода». Був профінансований минулого року, але роботи так і не виконані).

– Симоненка, 3 (Округ Андрія Газилишина («Громадянська позиція»). Будинок є у виборчій програмі міського голови на 2017-й рік).

– Симоненка, 10 (Округ Андрія Газилишина («Громадянська позиція»).

І ось диво… На засіданні виконавчого комітету 26 квітня окремі котрі були «випадково випали» з погодженого депутатською комісією проекту рішення тепер знову з’являються. Правда, не у повному розмірі фінансування, а в символічному (надіюсь, тимчасово..) – по 50тис.грн. на кожен двір (при потребі від 500тис.грн. до 1,5млн.):

– Злуки, 31

– Тарнавського, 22

– Київська, 11

– Київська, 11а

Риторичні питання/поради:

А може все ж варто трішки довіряти депутатській комісії, котра старається вибудувати оптимальний та справедливий список дворів?

Інколи при цьому ідучи на втрати по округах самих членів комісії!

Може не варто сороміцьку гру у «виховання» депутата через покарання виборця?

Хочеться вірити, що міський голова Сергій Надал настільки мудра та сильна особистість, що здатний визнавати власні помилки і вчитись на них.

Тиск на депутатів через покарання тернополян – це дуже сумнівний інструмент формування команди мера. Це, швидше, спроба вибудувати систему залежностей/страхів будь-якою ціною. І такий інструментарій зовсім не красить сильного лідера. 🙁

Давайте це припиняти і з повагою ставитись до депутатів, котрі при голосуваннях за бюджет міста мають усі однаковий голос (такий самий як і міський голова).

P.S. Щоб прослідкувати усю історію «випадань» і «воскресінь» адрес будинків можна просто проаналізувати рішення депутатської комісії та рішення виконавчого комітету. Котрі на сайті, і котрі я можу надіслати зацікавленим особам.

P.P.S. По суті, це є один з прикладів системних розбіжностей, через котрі виникають “непорозуміння” аж до “зрадник депутат! здай мандат!” та “аналітичних статтей” на окремих інтернет ресурсах та друкованій пресі.