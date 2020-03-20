Підбірка чтива на карантині від тернопільських поетів і письменників

Найулюбленіші книги літераторів. Ритміка та захоплюючий сюжет художньої літератури дозволяють відволіктися від проблем. Доведено – лише шість хвилин читання знижує рівень стресу на 65 %. Тернопільські поети й письменники розповіли, що читають під час карантину. Класика, нон-фікшн і лірика – те, що зараз припадає до душі. За збігом, двом з опитаних, до вподоби польський письменник Януш Вишневський, правда, тексти смакують різні.

ЗОРЯНА ЗАМКОВА – тернопільська поетеса, авторка збірок «Фрески собору видінь», «Клопоти з ідеалом», «Маленька крапка знаку запитання», «Виклик долі»

– Взялася перечитувати те, що привезла зі Львівського букфоруму і ще не прочитала. А ще дивлюся серіали (чого раніше майже не робила) і вишиваю. Закінчила перечитувати Януша Вишневського і Джорджа Орвелла. З Вишневським познайомилася у Львові. Здається, що ця людина не може бути самотньою, хоч багато про це пише, адже всюди люди тягнуться до нього. Його письменницький шлях почався багато років тому з роману «Самотність в мережі». А книга, яку я привезла з Форуму «Зміщення спектра» – продовження роману. Рекомендую. Джордж Орвелл – 1984 – актуальна книга. Люди можуть бути щасливі лише за умови, що вони не вважають щастя метою життя, вважав Джордж Орвелл. Звісно, щастя – лише спалах, мить, яка осяває день спогадом тієї миті. Водночас, стан душевної гармонії та салюту всередині. Хіба може такий спалах бути метою? Метою може бути шлях до нього, причина. Книгу варто прочитати, особливо тепер. Романи Дочинця – це особлива філософія. Тому варто творити позитивні речі. Добрі. Світлі. Можливо, щось і трапиться таке, втілиться, відлуниться… Так відлунилось у мені «Зряче перо» і «Мафтей» Мирослава Дочинця. Бо ж від серця – на добро написане….

ГАННА ОСАДКО – тернопільська письменниця, авторка п’яти книг поезій та п’ятнадцяти книг для дітей

– На карантині працюю дистанційно, вичитую рукописи – два детективи Чейза, які уперше переклали українською. Незабаром вийдуть друком. Ще обдумую сюжет власної нової книги для дітей. Для дозвільного читання у мене зараз паралельно дві книги – обидві нон-фікшн – Роб Гіффорд «Китайський шлях: подорож у майбутнє» та Володимир Селезньов «Кремлівський плагіат: від шапки Мономаха до кепки Ілліча». У першій висвітлено сучасне життя Китаю з усіма його суперечностями, адже те, що нам відомо про цю супердержаву – лише верхівка айсберга. У другій книзі висвітлено на вагомих фактах усю суть країни-плагіаторки, розвінчується міф про самобутність і винятковість Росії. Словом, моє «робоче» чтиво швидше розважальне, а вечірнє – пізнавальне. Також є грубезні підручники з англійської – на курсах теж карантин, вчуся самотужки. А взагалі карантин – це чудова нагода прочитати все те, на що бракувало часу, і зайнятися самоосвітою.

ВОЛОДИМИР КУЧЕРЯВИЙ – теребовлянський поет, автор збірок «Надто відвертий діалог», «Для жінок. Про жінок», «Обережно: правда»

– Головне – не втрачати розум і вміння критичного мислення. Читати потрібно першоджерела і перевіряти інформацію. З лірики раджу брати те, що дозволяє поринути в описаний автором світ, зануритися аж до дна. Зараз сам читаю улюбленого Вишневського «Усі мої жінки». Тепер актуальний філософський роман-притча Альбера Камю «Чума».

ІРИНА МАЦКО – письменниця, казкарка, казкознавиця, експертка УКФ, керівниця «Креат-студії ІРИска», голова ГО «Творчий простір ОРЕЛІ», заступниця головного редактора видавництва «Мандрівець», член Оргкомітету Міжнародного Дня Щастя ООН, громадська діячка

– Оскільки вже довгий час мене цікавить тема щастя, то й книг на дану тематику я намагаюся прочитати якнайбільше, щоб побачити різні погляди на це питання, розглянути його з різних сторін. Нещодавно прочитала книжку Володимира Чепового «Перехрестя» і це просто неймовірний твір. Я писала відгук про нього на сторінці у Facebook і дуже рекомендую прочитати її саме зараз. Вона пояснює дуже чітко причини та наслідки від наших рішень на перехрестях нашого життя і показує формулу щастя для кожного. Це художній твір, написаний легко, цікаво і глибоко. За нею була книжка Романа Пурія та Уляни Лущ «Планування щасливого життя», як інструмент для щасливого життя, для вміння бути щасливими. А зараз я повністю занурилася у книжку Мо Гавдат «Формула щастя. Спроектуй свій шлях до радості», яка дає розуміння як бути щасливим і радіти життю навіть, коли життя дає під дих. Не випадково, напевно, саме зараз до мене потрапила ця книжка і я знаю, що вона багато чого пояснить мені у сьогоднішній ситуації та допоможе її пережити. А взагалі я раджу читати те, до чого є бажання. Не заставляти себе читати за рекомендацією, адже нічого не буває випадкового і, можливо, саме та книжка, яка потрапила зараз до рук, однією фразою чи реченням, може змінити життя. Просто ЧИТАЙТЕ! Здоров`я Вам, віри і ЩАСТЯ!

Тернопільський читальний клуб