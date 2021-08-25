На Тернопільщині на аукціоні здають в оренду рибне господарство

10 вересня 2021 року відбудеться онлайн-аукціон з оренди комплексу гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та розташовані за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, село Литвинів.

Стартова ціна об’єкту складає 15 217,44 грн на місяць, а термін оренди – 5 років.

Актив перебуває в задовільному стані.

Державне підприємство «Укрриба» є державним водогосподарським підприємством, яке створене з метою забезпечення ефективного використання та організації нагляду, контролю за технічною експлуатацією гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм. Як балансоутримувач, підприємство докладає значних зусиль з підтримки гідротехнічних споруд у належному стані та проводить значну роботу по проведенню капітальних ремонтів об’єктів та їх реконструкцій.

Пропозиція оренди цього рибгосподарства має високий потенціал для ведення бізнесу, завдяки надійному балансоутримувачу та використанню об’єкта за будь-яким цільовим призначенням.

Для Вас ми підготували доступну та зручну інструкцію, яка дозволяє ознайомитись з правилами участі в орендних онлайн-аукціонах.

Детальніше про цей актив: https://bit.ly/2UwySix