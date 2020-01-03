Внаслідок вибуху на Тернопільщині постраждало восьмеро дітей

3 січня близько 18.30 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Наразі вони з опіками 1-2 ступеня перебувають у реанімаційному відділенні районної лікарні. Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.