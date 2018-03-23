Смак перемоги мали нагоду відчути українські школярі, які з’їхалися до тернопільського університету

Смак перемоги мали нагоду відчути українські школярі, які з’їхалися до Тернопільського національного економічного університету, щоби на базі юридичного факультету взяти участь у II відкритому Західноукраїнському інтелектуальному турнірі «NATUS VINCERE» і позмагатися за кубок ректора ТНЕУ. – Ми раді вітати у стінах юридичного факультету 68 команд, які представляють Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку, Львівську, Рівненську, Волинську, Донецьку, Запорізьку області, – сказала студентський декан ЮФ ТНЕУ Тетяна Глуха. – Хочемо, щоби в учнівської і студентської молоді залишилися в душі найкращі враження і про наш факультет, і про університет, і про файне місто. За кожною командою закріплені волонтери з числа студентів ЮФ та куратори з числа викладачів ЮФ ТНЕУ. – У кого виникла ідея проведення саме інтелектуального турніру?

– Ідея провести такий турнір виникла у наших непосидючих і творчих студентів, які виявили бажання об’єднати саме у стінах улюбленого факультету найрозумніших і найкмітливіших учнів та студентів всієї України. Радіємо, що нашу ідею підтримали і декан юридичного факультету С. В. Банах, і ректор Тернопільського національного економічного університету А. І. Крисоватий, завдяки чому найкреативніші інтелектуали мають можливість змагатися за Кубок Ректора ТНЕУ. Перший проректор ТНЕУ М. І. Шинкарик, передавши найщиріші слова вітання учасникам інтелектуального турніру, побажав усім проявити себе надзвичайно сильно і виграти, бо вже у самій назві заходу закладено, що учасники туру народжені перемагати. «Я гордий з того, що вже другий рік поспіль саме на юридичному факультеті нашого університету проводиться такий надзвичайно важливий захід, який дає учасникам інтелектуального турніру зрозуміти, що вони уже на шляху до успіху. Особливу подяку складаю керівникам-тренерам численних команд, які вклали свої уміння, досвід і знання в душі обдарованої учнівської і студентської молоді. Переможців чекають не лише Кубок ректора ТНЕУ, а й численні подарунки для тих, хто проявить себе надзвичайно сильно. Сподіваюся, що згодом нинішні учасники інтелектуального туру поповнять нашу велику дружню університетську родину. Бажаю Вам віри у власні сили і наснаги в роботі», – зауважив Микола Іванович. Про систему оцінювання поінформував учасників турніру член оргкомітету А. П. Колесніков, к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань. Опісля, згідно із жеребкуванням та розподілом на секції, інтелектуальний турнір розпочав свою роботу.

Роботу учасників II відкритого Західноукраїнського інтелектуального турніру «NATUS VINCERE» оцінюють не лише висококваліфіковані спеціалісти — доктори і кандидати наук, практики, а й студенти ЮФ ТНЕУ. Враженнями від спілкування із креативною молоддю в ході роботи інтелектуального турніру поділилися члени журі: – Мене приємно вразили учні однієї із Тернопільських шкіл, – говорить Державний реєстратор КП «Реєстрація об’єктів нерухомості», випускниця ЮФ ТНЕУ Наталія Володимирівна Майка, – які у своєму віці уже надзвичайно широко володіють знаннями у сфері юриспруденції та критично оцінюють політичну ситуацію нашої держави. – Усі учасники інтелектуального турніру дуже добре підготовлені, вони великі молодці, – говорить член журі, суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Ярославівна Герчаківська. – Зрозуміло, поки що їм не вистачає життєвого досвіду, але, вірю, що вони згодом набудуть його. Тішить, що учні не бояться говорити і уміють відстоювати власну думку. Завтра хтось із них матиме перше місце, хтось обійме друге і третє місця. І це важливо. Та найважливіше все ж сама участь у турнірі, – бо це і є перші кроки на шляху до успіху. Приємно, що інтелектуальний турнір проходить саме на базі мого рідного юридичного факультету, де дбають про студентську молодь і сприяють в самореалізації та у самовираженні кожного студента. – Серед учасників інтелектуального турніру уже з самого початку можна виокремити учнівську молодь, яка впевнено відстоює свої позиції на обрану тему, – говорить член журі правової секції д.ю.н., завідувач кафедри цивільного права і процесу Іван Романович Калаур. – Робота ще триває, тому поки що ми не можемо називати явних лідерів турніру. Радує те, що молодь не байдужа до проблем державотворення країни, відтак зізнаюся, що усіх учасників інтелектуального турніру з числа правовиків ми були би раді бачити на лавах студентської молоді нашого факультету.

– Як Ви дізналися про захід і що для Вас є участь у турнірі? – на таке запитаннями відповіли керівники-тренери команд-учасниць інтелектуального турніру. – Про інтелектуальний турнір на базі юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету я дізналася ще минулого року, – говорить тренер команди «К.Р.О.К.», вчитель історії правознавства ЗОБШ I-III ступенів смт. Дружба Теребовлянського району Тернопільської області Марія Володимирівна Сковронська. Мої учні вперше беруть участь у такому турнірі, хоча троє учасників команди уже брали участь у суддівських дебатах, які проводив юридичний факультет ТНЕУ. Від інтелектуального турніру чекаємо перемоги, бо ми К – круті, Р – розумні, О – обличчя, К – країни. – У секції історико-філологічній змагається команда із нашої ЗОШ №7 м. Волноваха Донецької області «Скіфи», яка уже вдруге бере участь в інтелектуальному турнірі, який проводить ЮФ ТНЕУ, – говорить вчитель історії Олена Іванівна Єрмоленко. – Минулого року наша команда виборола третє місце. Тепер ми приїхали оновленим складом – команду поповнили дві учениці 10 класу. Ми будемо розглядати тему «Моя хата скраю – я нічого не знаю». Це дуже важлива тема, вона уже з самого початку викликала жваву дискусію. Ми вважаємо, що, на жаль, в Україні є дуже багато людей, які живуть і діють за принципом «моя хата скраю…». Так не можна жити, не можна стояти осторонь проблем, які є в суспільстві… Тільки разом ми – велика сила! – Із поставлених завдань, три питання – пов’язані з літературою, – продовжує наше спілкування вчитель української мови та літератури ЗОШ №7 м. Волноваха Тетяна Яківна Бойко. – Я не переживаю, адже мої учні дуже добре знають українську мову, а наші випускники отримують високі і найвищі бали при складанні ЗНО із рідної мови. Під час інтелектуального турніру команди аналізуватимуть, зокрема, творчість Тараса Григоровича Шевченка, і пісню – як душу народу… Впевнена, що мої вихованці успішно впораються із завданням.

Соціально-психологічна секція була чи не найчисельнішою на інтелектуальному турнірі. – Наші «Єноти» очікують від участі у турнірі приємних вражень, мають можливість перевірити свої можливості і рівень власних знань, – говорить соціальний педагог ЗОШ №16 м. Тернополя Альона Богданівна Шимків. – Тут важливий уже сам дух змагання, що завжди є великим поступом вперед до здійснення мрії. ASTA NON VERBA (Діла не слова) – так назвали свою команду студенти Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського. – Слова завжди мають бути підкріплені справами, – говорить викладач соціально-педагогічної дисципліни коледжу Галина Миколаївна Обліжок. – І сьогодні наша команда працюватиме на результат. Вірю – успішний. – Наш Запорізький академічний ліцей назвав свою команду «MAXIMUM», – говорить тренер-керівник Олена Станіславівна Руденко, – Від турніру ми хочемо отримати задоволення, подивимося на виступи інших учасників, дізнаємося щось нове для себе і покажемо свої знання.

А тепер – слово декану ЮФ ТНЕУ С. В. Банаху.

– Сергію Володимировичу, сьогодні на юридичному факультеті зібралася найкреативніша учнівська і студентська молодь України. Можливо, уже з першого вересня дехто із них стануть студентами юридичного факультету нашого університету?

– Безперечно, я хочу щоби вони стали нашими студентами, і не тільки юридичного, а й усіх інших факультетів Тернопільського національного економічного університету – хай вони поповнюють в загальному нашу університетську сім’ю, хай обирають свій шлях, пов’язаний із розквітом інтелекту. Вважаю, що у професійній сфері студентська молодь повинна поставити собі цілі і завдання, які би визначали майбутнє нашої країни. В Україні під егідою владних структур проводиться багато заходів, сконцентрованих на спорті чи на мистецтві… Але нашій державі треба також дбати про розумних, креативних, інтелектуальних людей.– Як гадаєте, хто переможе в інтелектуальному турнірі, який проводить ввірений Вам юридичний факультет?

– Розумієте, тут, у турнірі, не може бути прогнозованих результатів. Інтелектуальний турнір – різноплановий, і це не лише дебати, а й мозковий штурм команди, який допоможе швидше і успішніше виконати практичне завдання.– Сьогодні учасникам інтелектуального турніру студенти проводили екскурсію рідним факультетом, і гості були вражені базою для підготовки юристів…

– Вважаємо, що сьогодні молодь треба готувати не на застарілих моделях, а на надсучасних, щоби реальність наздоганяла наших випускників, а не навпаки. До прикладу, ми збудували надсучасний в Західній Україні інтерактивний тир, яким володіють лише деякі спецпідрозділи правоохоронних систем. – Безперечно, я хочу щоби вони стали нашими студентами, і не тільки юридичного, а й усіх інших факультетів Тернопільського національного економічного університету – хай вони поповнюють в загальному нашу університетську сім’ю, хай обирають свій шлях, пов’язаний із розквітом інтелекту. Вважаю, що у професійній сфері студентська молодь повинна поставити собі цілі і завдання, які би визначали майбутнє нашої країни. В Україні під егідою владних структур проводиться багато заходів, сконцентрованих на спорті чи на мистецтві… Але нашій державі треба також дбати про розумних, креативних, інтелектуальних людей.– Розумієте, тут, у турнірі, не може бути прогнозованих результатів. Інтелектуальний турнір – різноплановий, і це не лише дебати, а й мозковий штурм команди, який допоможе швидше і успішніше виконати практичне завдання.– Вважаємо, що сьогодні молодь треба готувати не на застарілих моделях, а на надсучасних, щоби реальність наздоганяла наших випускників, а не навпаки. До прикладу, ми збудували надсучасний в Західній Україні інтерактивний тир, яким володіють лише деякі спецпідрозділи правоохоронних систем. – Сергію Володимировичу, як можете пояснити успішність і дієвість юридичного факультету?

– Коли кожен на своєму місці є відповідальним – це і є запорукою успіху. На юридичному факультеті дуже ефективно працює студентський актив, кожен викладач, усі завідувачі кафедр, що дає результат кожній задуманій справі і примножує імідж юридичного факультету зокрема і Тернопільського національного економічного університету в цілому. Насправді, тут немає якихось надзусиль. Просто є енергетична складова: щось робити. І робити добре.



У рамках заходу учасники інтелектуального турніру відвідали виставку неповторних картин талановитого студента ЮФ ТНЕУ Кирила Богданюка, який провів майстер-клас з написання творчих робіт в стилі енкаустики для бажаючих спробувати свої сили ще й як художників. Марія Баліцька головний редактор газети ТНЕУ «Університетська думка»

Фото з сайту ТНЕУ.