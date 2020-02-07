Приєднують і “зливають”: як на Тернопільщині проходить децентралізація

Час, відведений законодавством на створення ОТГ на добровільних засадах, спливає. Його й так було цілих 5 років, щоб у кожному населеному пункті визначилися, яку ОТГ створити, аби життя мешканців хоч б у перспективі стало кращим, аби території отримали можливості для розвитку.

ОДА «РУЛЯТЬ»

20 грудня 2019 року набули чинності зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», яким спрощено процедуру затвердження перспективних планів формування ОТГ в областях. Закон передбачає, що об’єднання громад тепер має відбуватися винятково за перспективними планами, які на розгляд Кабміну подають облдержадміністрації, причому без погодження з облрадами.

20 січня у Мінрегіоні відбулися додаткові консультації зі створення перспективних планів Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, які проводяться спільно з підкомітетом із питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної Ради України. У ході консультацій був презентований варіант перспективного плану формування територій громад Тернопільщини, в який попередньо входило 60 громад, однак Мінрегіон визнав низку ОТГ Тернопільщини неспроможними функціонувати далі.

Спресованість і напруга у децентралізаційних процесах на Тернопільщині стала особливо відчутною минулого тижня. 28 січня відбулося засідання міжвідомчої робочої групи при ОДА за участю керівництва області, голів ОТГ, представників органів місцевого самоврядування, народних депутатів України.

ЧЕРЕЗ ПОМИЛКИ МИНУЛОГО

Начальник управління містобудування та архітектури Тернопільської ОДА Володимир Харченко повідомив, що на розгляд робочої групи вноситься компромісний варіант змін до проєкту перспективного плану ОТГ, з урахуванням зауважень і пропозицій Кабміну.

– Під час консультацій в Мінрегіоні ми намагалися відстояти всі ОТГ, які на цей час вже були створені в області, – зазначив Володимир Харченко. – Однак, на Тернопільщині багато дрібних громад, які не відповідають методиці формування спроможних ОТГ. Аналіз діяльності в 2018 році показав, що саме малочисельні громади мають фінансові та організаційні проблеми із забезпеченням сталого функціонування.

Мінрегіон вважає, що малочисельні громади в майбутньому не зможуть повноцінно функціонувати в умовах збільшення повноважень. Їх запропоновано розширити або об’єднати із спроможнішими.

ПРИЄДНУЮТЬ І «ЗЛИВАЮТЬ»

Отож проєкт перспективного плану ОТГ в області зазнав таких основних змін. Задля збереження Лопушнянської ОТГ у Кременецькому районі вилучено три населені пункти з Почаївської громади і приєднано до Лопушнянської. Дві малочисельні громади в Збаразькому районі – Чернихівську і Колоднянську – приєднують до проєктної Збаразької міської ОТГ. Туди ж, за рекомендацією робочої групи, увійдуть Стриївка, Максимівка і Кретів, а також Гніздичне і Заруддя. У Заліщицькому районі об’єднають в одну громаду Товстенську і Дорогичівську ОТГ, у Гусятинському районі зливають в одну Васильковецьку і Коцюбинську громади. До Борщівської міської ОТГ відносять села Глибочок, Кривче та Гермаківку, а також приєднують Озерянську ОТГ. На прохання місцевих мешканців у склад Лановецької ОТГ включають села Снігурівку і Чайчинці. Значна кількість сіл між Чортковом і Товстим увійде до складу проєктної Нагірянської ОТГ. У Підволочиському районі пропонують об’єднати в одну Скориківську і Новосілківську ОТГ. До Теребовлянської міської громади відносять села Буданів і Кобиловолоки, до Скала-Подільської громади запропоновано віднести село Бурдяківці.

Волею більшості членів міжвідомчої робочої групи при Тернопільській ОДА в результаті гарячої дискусії на карті області залишається Млинівська ОТГ, яку за рекомендаціями Мінрегіону планували злити зі Зборівською міською громадою.

НА РОЗДОРІЖЖІ

Стосовно низки населених пунктів Тернопільського району, які дотепер залишалися поза децентралізаційними процесами, прозвучало дві пропозиції. Міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував об’єднатися з Тернопільською міською ОТГ таким приміським населеним пунктам, як Велика Березовиця, Петриків, Острів і Буцнів. За приєднання Великої Березовиці до Тернопільської міської громади висловився селищний голова Ілля Костюк. Присутні на засіданні робочої групи депутати Великоберезовицької селищної ради, а також заступник голови облради Любомир Крупа, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, Настасівський сільський голова Микола Злонкевич аргументували доцільність об’єднання сільських територій цього напрямку (окрім названих населених пунктів, також Мишковичі, Острів, Велика Лука, Миролюбівка та Лучка) в одну Південну громаду (умовна назва – ред.), в яку увійде і Настасівська ОТГ.

Ганна МАКУХ, Газета “Сільський господар плюс”