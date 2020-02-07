Соціальною карткою тернополянина можна буде розраховуватись у шкільній їдальні

Термінали для здійснення розрахунків за харчування учнів пільгових категорій за допомогою електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» встановлено вже у половині навчальних закладів Тернополя.

Як пояснюють у ТОВ «Системний зв’язок», під час сніданків чи обідів у їдальнях перелічених закладів загальної середньої освіти учні пільгових категорій пред’являють персоніфікований квиток «Соціальна картка тернополянина» для зчитування на терміналі. Оскільки пільгові категорії учнів харчуються у школах безкоштовно (за рахунок міського бюджету), тому таке використання картки вводить автоматизований облік кількості дітей, які отримали обіди у шкільних їдальнях.

Учням, які звільнені від оплати за харчування, потрібно безкоштовно виготовити учнівський електронний квиток «Соціальна картка тернополянина» або перепрограмувати той, який був виготовлений раніше.

Для отримання чи перепрограмування електронного квитка «Соціальна картка тернополянина» потрібно звернутися до Оператора електронних систем у м. Тернополі за адресою: вул. В. Чорновола, 1 (2 поверх). Для перепрограмування необхідно заповнити заяву та здати наявну пільгову картку.

До слова, невдовзі також заплановано запровадити систему розрахунку за харчування інших категорій учнів за допомогою учнівської «Картки тернополянина». Таким чином діти матимуть можливість розраховуватись за їжу у шкільних їдальнях або карткою, або готівкою.