Директор школи в Тернополі натякнув, кого не оберуть у депутати Верховної Ради

Директор школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука Олександр Остапчук на своїй сторінці в Facebook розмістив публічний допис про те, як порушення елементарних правил етикету може повпливати на показник під час виборів.

Як підкреслив освітянин, етикет офіційно-ділового стилю свідчить, що сорочка з коротким рукавом і краватка – речі несумісні. Мовляв, такий моветон вказує на несерйозність та є образом невдахи.

Друзі! Під час передвиборчої кампанії спостерігається незнання нашими кандидатами в депутати правил етикету: до сорочки з короткими рукавами краватку не одягають, – пише Олександр Остапчук . –

