Директор школи в Тернополі натякнув, кого не оберуть у депутати Верховної Ради
Директор школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука Олександр Остапчук на своїй сторінці в Facebook розмістив публічний допис про те, як порушення елементарних правил етикету може повпливати на показник під час виборів.
Як підкреслив освітянин, етикет офіційно-ділового стилю свідчить, що сорочка з коротким рукавом і краватка – речі несумісні. Мовляв, такий моветон вказує на несерйозність та є образом невдахи.
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- Друзі! Під час передвиборчої кампанії спостерігається незнання нашими кандидатами в депутати правил етикету: до сорочки з короткими рукавами краватку не одягають, – пише Олександр Остапчук. – Грішать незнанням такого правила чиновники різних рангів. Пишу це без насмішки. Просто потрібно на цю тему почитати , а потім уже реєструватися кандидатом. Тому, шановні кандидати, якщо носите сорочку з короткими рукавами і краватку – вас не оберуть депутатом. Слідкуйте не тільки за своїм рейтингом, а й за зовнішнім виглядом. Успіхів нам з вами…