10:30 | 19.08.2022
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На Тернопільщині Covid-19 набирає обертів

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144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 серпня 2022 року. Про це повідомляє  Тернопільський лабораторний центр.

Також за останню добу:
  • летальних випадків – 1 (жінка 71р., Тернопільський район).
  •  одужало – 38 осіб
  •  проведено досліджень методом ПЛР – 93
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 За весь час пандемії в Тернопільській області:
  •  захворіло – 150 845 осіб;
  •  одужало – 147 510 осіб;
  •  летальних випадків – 2 432 (та 3 випадки – жителі інших областей).

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