На Тернопільщині Covid-19 набирає обертів
144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 серпня 2022 року. Про це повідомляє Тернопільський лабораторний центр.
Також за останню добу:
- летальних випадків – 1 (жінка 71р., Тернопільський район).
- одужало – 38 осіб
- проведено досліджень методом ПЛР – 93
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За весь час пандемії в Тернопільській області:
- захворіло – 150 845 осіб;
- одужало – 147 510 осіб;
- летальних випадків – 2 432 (та 3 випадки – жителі інших областей).