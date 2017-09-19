За ким “столична” СБУ приїхала до Тернополя, – “Автомайдан” оприлюднив причину

Активісти “Автомайдану” оприлюднили версію, через що проходять сьогодні обшуку у тернопільській прокуратурі.

За їхньою інформацією, подякувати за «трус» обласне начальство може працівнику Чортківської місцевої прокуратури, герою наших численних публікацій Тарасу Кобелі (Більше про це тут – goo.gl/JT1Fg2, goo.gl/DqFKGo, goo.gl/bEiDAQ).

У березні цього року СБУ затримала на хабарі у розмірі 20 тисяч гривень начальника Чортківської прокуратури Олега Рекуша. З ним по справі проходив його заступник Тарас Кобеля. Пам’ятаєте, ми пророкували пану Кобелі місце у вертольоті для швидкого перевезення VIP-клієнта? Схоже, пророцтво починає збуватися? – пишуть активісти на офіційній сторінці організації.

Нагадаємо, сьогодні “столична” СБУ проводить обшук в тернопільських прокуратурі та Управлінні поліції.