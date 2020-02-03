Як команда Надала програла битву за прилеглі села і чим це загрожує тернополянам

Тернопіль лишився без ресурсу до розширення, а отже без інвестиційного потенціалу. Довколишні прилеглі села не захотіли приєднуватися до обласного центру. Не в останню чергу жителі міста можуть за це подякувати міському голові Тернополя Сергію Надалу. Гасло «краде, але щось робить» не спокусило сільських голів, деякі війти навпаки прямо заявляли про небажання мати щось спільне з особою, яка стала уособленням скандалів, маніпуляцій та довколакримінальних оборудок.

Та найбільше шкода в даній ситуації тернополян. Зупинка процесу природного розростання міста в майбутньому загрожує Тернополю перетворенням на забуте провінційне містечко. Наразі ніхто в голос ще про це не говорить, але адмінреформа не скінчиться на створенні ОТГ. В подальшому планується укрупнення регіонів, що призведе до втратити статусу обласного центра не одним містом. Виглядає, що Тернопіль має всі шанси опинитися в цьому переліку невдах. І все завдяки тому, який «щось робить».

Сергій Надал зі старту обрав невдалу тактику, пробуючи приміські села силоміць загнати в Тернопільську ОТГ. Для цього почав вдаватися до впровадження далеких від законності ініціатив. Спочатку був антиконституційний поділ дітей в дитсадках, жителям сіл довелося платити за своїх час більше. З приводу даної ініціативи відкрито обурювалися тодішній голова облдержадміністрації, голови Тернопільської РДА та райради. Важелів впливу на мерію Тернополя врешті не знайшли, але і Надал свого не добився. Керівники сіл витримали удар, дехто без прикрас давав оцінку подіям.

«У такий спосіб хочуть заставити села-сателіти Тернополя до входження в територіальну громаду. Але села не виявляють бажання приєднуватися до Тернополя через систематичні корупційні скандали у місті та хаотичну забудову. Люди не довіряють міському голові, також вони бояться, що у разі приєднання до Тернополя землі їхніх сіл почнуть забудовувати. В нашому селі більшістю голосів прийнято рішення про об’єднання з Байківецькою ОТГ», – говорив в пік скандалу із дитсадками сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич.

Після поділу дітей жителів прилеглих сіл чекав черговий «батіг» від Надала – диференційований проїзд на проїзд у громадському транспорті. Ця новація вилилася у Тарифний майдан, незручності відчуло ціле місто, рух маршруток був паралізовано. Що не завадило мерії залишити економічно необґрунтовані тарифи, які оскаржені судом.

Та на цьому «полювання» на довколишні села не припинилося. Чиясь нездорова уява вирішила влаштувати сміттєву блокаду і Малашівці повідомили сільські ради, що припиняють від них прийом сміття, навіть попри чинні угоди.

І якщо зараз голова Петриківської сільради Володимир Король намагається бути толерантним і небажання входити до складу Тернопільської ОТГ пояснює різними менталітетом жителів міста та села, то в момент сміттєвої блокади він був більш прямим та відвертим.

«З приводу сміття вирішуватимемо: звертатися до суду чи міняти надавача послуг. Будемо діяти, не будемо чекати, що Надал затисне нас своїми амбіціями», – говорив тоді Володимир Король.

Розуміли, звідки ноги ростуть у листа з Малашівців, і в Березовиці. Сільський голова Великої Березовиці Ілля Костюк прямо назвав тодішні дії тернопільської мерії з її спробою сміттєвого шантажу неадекватними.

«Цією забороною міська рада перейшла не лише край суто людських моральних відносин, а й взагалі адекватності. Це вже як дитина, якій мама купила мама пістолет, і вона ходить і всюди ним розмахує. Міська рада хоче діяти з позиції сили і замість того, щоб говорити про те, які переваги можуть отримати довколишні села від об’єднання, хоче примусити до вступу в ОТГ батогом. Але люди ж не стадо, щоб його били і вони з нагнутими головами йшли туди, куди їх заганяють», – казав тоді Ілля Костюк.

Спробу задіяти пряники відбулися нещодавно. Але вже запізно. Надал виявився поганим стратегом і програв битву за довколишні села.

На зборах депутатів села Петриків 29 січня більшість підтримали рішення приєднатися до так званої Південної ОТГ. Планується, що до її складу увійдуть Велика Березовиця, Мишковичі, Миролюбівка, Велика Лука та уже створена Настасівська ОТГ. У селі Острів ще визначаються, куди пристати, однак Тернопіль навіть не розглядають, обирають між Південною або Великогаївською ОТГ.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко вважає вибір Петриків правильним. В коментарі журналістам він заявив, що Південна ОТГ має хороші перспективи бути самодостатньою та фінансово-спроможною на кшталт громади Байківець чи Великих Гаїв.

– Чи були б ці села такими, якби вступили у Тернопільську громаду? – розмірковує Андрій Галайко. – Не думаю. Адже у такому випадку вони б не могли сповна використати ресурси на власний розвиток. Вони обрали кращий варіант, і таким шляхом можуть піти інші села на межі із Тернополем.

Тернополянам же, якщо збудеться сумний прогноз і Тернопіль з роками перетвориться на глухе містечко, доведеться хіба шкодувати, що свого часу обрали собі такого паршивого мера. Але буде вже пізно.