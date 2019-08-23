Задля реалізації земельних афер влада Тернополя опускається до використання учасників бойових дій?
6 червня 2019 року депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення №7/35/205, згідно якого надано в приватну власність 12 земельних ділянок по вулиці Живова для будівництва індивідуальних гаражів площею близько 90м.кв. кожна.
Одна частина ділянок знаходиться перед багатоквартирним будинком вул.Живова, 26 поряд із зупинкою громадського транспорту (навпроти заправки «ОККО»), інша – навпроти загально-освітньої школи №24 біля торгового центру «Орнава» (на початку парку «Топільче»).
Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/30175.html
По окремих скандальних «гаражних» ділянках вже триває процедура зміни цільового призначення на «будівництва і обслуговування будівель торгівлі». Ось одна з них – https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-sesii/pro…/29337.html
Партійці «Сили Людей» Тернополя переконані, що дане рішення є черговою «схемою» з заволодіння найціннішими земельними ресурсами міста в обхід публічного аукціону та хаотичної, шкідливої для міста, ущільненої забудови.
- Драматизму у даному скандалі додає той факт, що задля реалізації земельних афер влада міста опускається до використання учасників бойових дій. Частина ветеранів, впевнені, несвідомо стають співучасниками «схеми» з подальшим перепродажем дорогих земельних ділянок потрібному «інвестору».
Закликаємо міського голову Сергія Надала та депутатів не вплутувати учасників бойових дій у земельні афери. Якщо влада має щирі наміри надавати допомогу учасникам російсько-Української війни, то вона може це зробити у грошовій чи іншій прозорій матеріальній формі.
Зважаючи, що рішення було прийняте представниками усіх депутатських фракцій представлених в міській раді, вимагаємо депутатів та політичні партії дати публічні пояснення рішень, згідно яких у центральній частині міста по вулиці Живова роздані земельні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів та віднайти законний спосіб повернення цінної землі у власність громади, – йдеться у заяві “Сили Людей”.