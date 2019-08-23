Задля реалізації земельних афер влада Тернополя опускається до використання учасників бойових дій?

6 червня 2019 року депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення №7/35/205, згідно якого надано в приватну власність 12 земельних ділянок по вулиці Живова для будівництва індивідуальних гаражів площею близько 90м.кв. кожна.

Одна частина ділянок знаходиться перед багатоквартирним будинком вул.Живова, 26 поряд із зупинкою громадського транспорту (навпроти заправки «ОККО»), інша – навпроти загально-освітньої школи №24 біля торгового центру «Орнава» (на початку парку «Топільче»).

Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/30175.html

По окремих скандальних «гаражних» ділянках вже триває процедура зміни цільового призначення на «будівництва і обслуговування будівель торгівлі». Ось одна з них – https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-sesii/pro…/29337.html

Партійці «Сили Людей» Тернополя переконані, що дане рішення є черговою «схемою» з заволодіння найціннішими земельними ресурсами міста в обхід публічного аукціону та хаотичної, шкідливої для міста, ущільненої забудови.